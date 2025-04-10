This Pine Script //@version=5 для tradingview.com

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт3 заявки297 просмотров
This Pine Script//@version=5Есть готовый код индикатора,необходимо внедрить в него условия сигналов входа на покупку и продажу в конкретных местах...Для платформы tradingview.com
JavaScriptTypeScript
15 дней назад
Никита
15 дней в сервисе
Был
8 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

Nazar2022
Назар 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
14 дней назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
14 дней назад
Nazar2022
Назар 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
14 дней назад
Антон
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
5 отзывов(-1)
14 дней назад