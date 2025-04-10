Требуется разработать программу на языке C# с графическим интерфейсом (WindowsForms). Программа должна отображать графики проекции фазового портрета и изменение мембранного потенциала, а также бифуркационные диаграммы. На главном окне должна быть кнопка для отображения диаграмм. Срок выполнения — 9 дней.
This Pine Script //@version=5 для tradingview.com
This Pine Script//@version=5Есть готовый код индикатора,необходимо внедрить в него условия сигналов входа на покупку и продажу в конкретных местах...Для платформы tradingview.com
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