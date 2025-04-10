Необходима разработка интерактивной звездной карты на основе готовой библиотеки. Карта должна позволять пользователям создавать уникальные созвездия и хранить их. Требуется механика с зумом и поддержкой как 2D, так и 3D форматов. Ожидаются конкретные предложения по библиотекам и их использованию. Разработка с нуля не подходит.