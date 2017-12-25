Утвердили задание, сроки. По истечению сроков пытался выйти с ним на связь, на что он ответил, что нужно более подробное задание или он отказывается от заказа! Выслал еще более подробное задание, описал все шаги, а ответа так и не увидел. Если вам нужен человек, который провалит все сроки и не выполнит задание, то его могу рекомендовать однозначно)