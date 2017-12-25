i-concert

Антон i-concert

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
40 минут назад
Жизнь должна приносить удовольствие благодаря любимой роботе и занятиям по домашнему хозяйству.

Восстановление данных дисковых накопителей от 500 руб.

Рерайтинг от 50 руб. за 1000 знаков.

копирайтинг от 80 руб. за 1000 знаков.

перевод нем/русс и русс/нем за 120 руб. 1000 знаков.

Контрольные работы на C++ от 500 руб.

Контрольные работы на Python от 500 руб.

Лабораторные работы на C++ от 500 руб.

Лабораторные работы на Python, от 500 руб.

А также mysql, php от 500 руб.

Разработка игр от 10 дней на C++ от 10000(2d) от 50000(3d) руб.

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Отзывы заказчиков

t796746613
Сорока 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
3 года назад
Требуется доработать Open Source проект на python/django
DjangoPython
Работа не выполнена, нужно доработать ТЗ.
Перестал отвечать на мои вопросы, проект не был завершён.
Ответный отзыв
guest_15716598446857
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
2 балла
5 лет назад
C++ алгоритм удаления треугольников
Утвердили задание, сроки. По истечению сроков пытался выйти с ним на связь, на что он ответил, что нужно более подробное задание или он отказывается от заказа! Выслал еще более подробное задание, описал все шаги, а ответа так и не увидел. Если вам нужен человек, который провалит все сроки и не выполнит задание, то его могу рекомендовать однозначно)
Смешная получилась цитата "то его могу порекомендовать однозначно".
Ответный отзыв
are2187
Роман 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Создание баз данных ( лабораторные работы)
Было сделано всё в сроки качественно! Всем советую
После 7 месяцев решил написать отзыв. При этом я её так и не делал. Странно!!!
Ответный отзыв
kate_polanskih
Екатерина 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Контрольная работа. Провести энергоаудит выбранного объекта
Все как всегда отлично! Спасибо!
Спасибо большое.
Ответный отзыв
kate_polanskih
Екатерина 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$12
9 баллов
7 лет назад
Решение задач по дисц. "Энергоэффективность предприятий"
Все отлично, задачи решены в срок. Немного необщительный исполнитель, но на качестве работы это не отразилось.))) Рекомендую!
Спасибо большое.
Ответный отзыв
Контрольные, Задачи и Тесты
2 отзыва
$1/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
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