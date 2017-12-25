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Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
3 года назад
DjangoPython
Работа не выполнена, нужно доработать ТЗ.
Ответный отзыв
Перестал отвечать на мои вопросы, проект не был завершён.
$20
2 балла
5 лет назад
Утвердили задание, сроки. По истечению сроков пытался выйти с ним на связь, на что он ответил, что нужно более подробное задание или он отказывается от заказа! Выслал еще более подробное задание, описал все шаги, а ответа так и не увидел. Если вам нужен человек, который провалит все сроки и не выполнит задание, то его могу рекомендовать однозначно)
Ответный отзыв
Смешная получилась цитата "то его могу порекомендовать однозначно".
$1
10 баллов
6 лет назад
Было сделано всё в сроки качественно! Всем советую
Ответный отзыв
После 7 месяцев решил написать отзыв. При этом я её так и не делал. Странно!!!
$12
10 баллов
7 лет назад
Все как всегда отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо большое.
$12
9 баллов
7 лет назад
Все отлично, задачи решены в срок. Немного необщительный исполнитель, но на качестве работы это не отразилось.))) Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо большое.
Контрольные, Задачи и Тесты
2 отзыва
$1/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга