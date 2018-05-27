are2187

Роман are2187

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

i-concert
Антон 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$1
5 баллов
6 лет назад
Создание баз данных ( лабораторные работы)
После 7 месяцев решил написать отзыв. При этом я её так и не делал. Странно!!!
Было сделано всё в сроки качественно! Всем советую
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