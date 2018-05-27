Нужно сделать лабораторную работу 10 . Внизу прикреплю файлы с самой лабораторной и всё что к ней прилагается, методичка и описание работ. Вам нужно взять код и изменить его в соответствии с моими данными, по ...
- Лабораторные работы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать лабораторные , прикрепляю пока только одну как пример всего их семь . В документах будет дана методичка и пример моего одногруппника как нужно сделать, изменить нужно только тему работы всё остальное остаётся как ...Лабораторные работы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно выполнить 8 лабораторных работ по sql. Работы нужно будет выполнить HeidiSQL и скачать еще сервер sql. Срок 4 дняЛабораторные работынет заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать лабораторные работы , и объяснить код программы . Почему именно такой результат выдает программа. Программы делаются в визуал студио на си шарп, срок 5 дней. Всего программ 5 пример программ кину в ...Лабораторные работы6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне нужно выполнить 12 лабораторных работ, в каждой из них получается в итоге по две таблицы. Первая начинается с начала и заканчивается на словах самостоятельная работа. Вторая начинается со слов самостоятельная работа и до ...Лабораторные работы1 исполнительЗавершен6 лет назад