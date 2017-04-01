Нужно написать 2 программы на C# (в Visual Studio). Программы нужно сделать по указаниям, содержащимся в файле (прикреплен).
Лабораторные работы в HeidiSQL и скачать еще сервер sql
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Здравствуйте! Нужно выполнить 8 лабораторных работ по sql. Работы нужно будет выполнить HeidiSQL и скачать еще сервер sql. Срок 4 дня
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