Анимация работы механизмов в Macromedia Flash

Нужно написать лабораторную работу на языке C++ с использованием OpenGL. Анализ, распознавание и цифровая обработка информации. Файл с заданием прикрепляю ниже
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Необходимо выполнить одну лабораторную работу в программе Macromedia Flash. Инструкция к выполнению прилагается.
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