Анимация работы механизмов в Macromedia Flash

Лабораторные работыЗакрытнет заявок182 просмотра
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Необходимо выполнить одну лабораторную работу в программе Macromedia Flash. Инструкция к выполнению прилагается.

6 лет назад
guest_15238087965377
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад