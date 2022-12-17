Выполнить 5 задач на OpenGL и GLSL. ТЗ в файлах под названиями Lab1, 2, 3, 4, 5.
Заказать услуги программиста OpenGL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги программиста OpenGL на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- $20OpenGLЧертежи и Схемынет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $30
ТЗ: язык Python, графический фреймворк Kivy. Операционная система Ubuntu Окно имеет фоновое изображение. Разрешение окна full hd 1920x1080. Экран делим пополам два виджета BoxLayout c горизонтальной ориентации. В одном виджете необходимо разместить 3D модель колеса ...Закрыт5 месяцев назад
Нужна игра Сокобан в 3D, БЕЗ применения сторонних движков (типа UE или Unity), можно использовать OpenGL или SDL. На YouTube есть туториал, как сделать сокобан, но в 2D, сделанный на SDL 1 ([url=https://youtu.be/onQTDhkdX1M]https://youtu.be/onQTDhkdX1M[/url]). Можно его переделать ...UnityOpenGLЗакрыт6 месяцев назад
- Закрыт8 месяцев назад
Создать текстурированный перекатывающийся додекаэдр на OpenGl.OpenGLЛабораторные работы1 исполнительЗакрыт9 месяцев назад
- $12
Есть проект в Visual Studio на С++ GLSL (файлы main.cpp, пиксельный и вершинный шейдеры с подключенными библиотеками glut и прочее), в нем нарисованы два куба, а также реализована модель Фонга. Необходимо доработать код: сделать тень ...OpenGLЗакрытгод назад
С помощью одной из графических библиотек (Three.js, OpenGL, WebGL, DirectX или другой) смоделировать криволинейный контур одним из методов: 1. Кривыми Безьє другого порядку 2. Кривыми Безьє третього порядку 3. Кривими другого порядку, що задані в інженерному вигляді 4. ...OpenGLWebGLЛабораторные работы1 заявкаЗакрытгод назад
С помощью библиотеки openGL необходимо создать фигуру как на приложенной картинке. При сдаче нужны исходники и бинарникOpenGLСистемное программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Необхідно зробити курсову роботу (8 варіант) і надалі допомогти мені запустити код через Visual Studio. Також можу надати матеріли лекцій, записи лекцій з прикладом виконання цієї курсової, якщо щось незрозуміло. Бажано зробити до січня місяця.OpenGLРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрытгод назад
14 варінтOpenGL3D-графиканет заявокЗакрытгод назад
Python или C++ реализацияPythonOpenGLПрикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
нужно анимировать 3D пингвина с++ openglOpenGLАнимация3 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте! Есть Nodejs (electron) приложение, с помощью которого можно запускать игру на Opengl. Нужно написать 2 приложения на c++, которые общаются друг с другом реализуя IPC соединение. 1 приложение: Внешний DLL, который будет устанавливаться в процесс игры. Внутри-игровой overlay ...OpenGLNode.jsСистемное программированиенет заявокЗакрытгод назад
Есть 5 разработчиков, часть работает в SolidWorks (корпуса), часть в Altium (электроника), все работаем удаленно в Solidworks 2022 и Altium версии 22. Задача 1 Провести аудит состояния сервера Задача 2 Сделать копию 209-й машины, ...CorelDRAWSolidWorksOpenGLСистемное администрированиенет заявокЗакрытгод назад
На Python или c# (WPF) с помощью OpenGL нужно разработать приложение, отрисовывающее несколько 3d моделей, при отрисовке каждой из которых использован один из методов скрытия невидимых линий и поверхностей. В качестве объектов могут быть простые ...Закрыт2 года назад
Задача заключается в построении трёхмерного изображения выпуклой фигуры. Решением задачи является программа, позволяющая указывать параметры создаваемого изображения и производящая построение соответствующего изображения в графическом окне. Тип фигуры: график указанной параметрической вещественной функции от двух аргументов (x,y)[0,1][0,1], ...OpenGLWinForms3D-графиканет заявокЗакрыт2 года назад
- $40
Есть лабораторные работы по компьютерной графике. Задания нужно выполнить использовав библиотеку opegl, желательно на языке с++OpenGLЛабораторные работынет заявокЗакрыт2 года назад
https://ldjam.com/events/ludum-dare/48/into-the-castleНужно создать такую же игру в OpenGL C++ Visual Studio, проект необязательно должен быть полностью идентичнымOpenGLЗакрыт2 года назад
Визуализация и совмещение фрагментов алгоритмом ICP. Работа может быть выполнена со следующей корректировкой: Визуализация и выполнение любого алгоритма обработки трехмерной поверхности: сглаживание, построение триангуляции и тд. Сам алгоритм не требует реализации с нуля, можно подключить ...OpenGLПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Создание силуэтов 3D объектов с использованием геометрических шейдеров Геометриялық шейдерлердің көмегімен 3D нысандарының кескінін жасау Creation of 3D object silhouettes using geometric shaders нудно сделать проект в OPENGL VISUAL STUDIOOpenGL3D-графика2 заявкиЗакрыт2 года назад