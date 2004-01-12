Мне нужно создать приложение книжный магазин в Visual Studio Windows Forms C#. Пример: Я прикрепил файлы примера работы. Описание: Вам нужно будет сделать тоже самое только книжный магазин, так же создать форму магазина где можно ...
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- $10WinFormsИнтернет-магазины2 заявкиОткрыт25 дней назад
- $10
Информационная система «Спортивная школа» Нужно на WinForms и чтобы были функции по типу зачисление студентов, распределение в спортивные классы.WinFormsЛабораторные работы1 заявкаЗакрыт17 дней назад
- $20
Часть I. 1. Построить иерархию классов в соответствии с вариантом задания. 2. Разработать методы и свойства для каждого из определяемых классов. 3. Реализовать программу на C# в соответствии с вариантом задания. ...WinFormsЗакрыт4 дня назад
Тема курсовой - "организовать деятельность музейного фонда". Нужно сделать до утра 21 числа. Также нужно оформить пояснительную записку в Word(по образцу, который прикреплен файлом). Структура проекта(скриншоты диаграмм) в файле kursovaia.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт6 месяцев назад
Нужно сделать курсовую работу по теме "организация деятельности музейного фонда" в Windows Forms с использованием баз данных Microsoft SQL и языка C# за 7 дней. Также нужна пояснительная записка (есть образец).Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Нужно сделать курсовую работу в Windows Forms с использованием C# и базами данных MS SQL. Тема курсовой работы - организовать работу туристического агенства(есть файл со структурой агенства). Также нужно сделать пояснительную записку в Word(есть образец). ...Базы данных1 исполнительЗакрыт6 месяцев назад
У мене є приклад гри "Block Puzzle" в консолі на с++, але мені треба для курсової роботи зробити графічний інтерфейс у qt або winforms. Правила гри: Є поле 9х9, 3 блока на панелі, які треба розмістити ...WinFormsРазработка игрнет заявокЗакрыт6 месяцев назад
розробити власний багатовіконний текстовий редактор, який виконує усі функції які наведені в прикладі. Крім того передбачити: a. декілька мов інтерфейсу; b. вирівнювання тексту; c. зміну шрифту тексту; d. зберігання тексту у форматі RTF; e. додавання ...WinFormsЗакрыт7 месяцев назад
- $10
Разработать графический интерфейс пользователя на базе Windows Forms для готового консольного кода( документ с кодом на С# в закреплённых). Разработанный интерфейс должен иметь соответствующие поля ввода и средства информирования о результате вычислений. Предсказать возможность переключения ...WinFormsПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Завтра с 6 мск и до 9 по мск будет пересдача WinForms C# по теме "Матрицы" и "Массивы" . Примерного задания нет, получу только на паре. Выходит две пары и две кр надо сделатьWinFormsПрикладное ПО1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Создать тестовый пример, создающий на форме окно браузера и открывающий скажем google.com п.с. браузер само собой писать не нужно) речь идет о буквально двух строчках кода из готового компонента Gtk Пишите стоимость и сроки, спасибо. Не ...LinuxWinFormsПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
в среде monodevelop (визуальная среда программирования) необходимо создать и запустить приложение winforms c пустой формой. Это все. Пишите пожалуйста, стоимость и сроки.LinuxWinFormsЛабораторные работынет заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $7
Завтра 23.03 в 7:45 по мск нужно будет разработать приложение WinForms на языке c# по теме "массивы" Время на выполнения работы час тридцать минут. Задание получу только на пареWinFormsПрикладное ПО1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Домашнее задание для университета Задание: Окно содержит четыре панели (компоненты Panel для проекта Windows Forms, компоненты Canvas для проекта WPF) и группу из четырех радиокнопок для выбора текущей панели. На панелях в случайных местах располагаются по 3 ...WinFormsКонтрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Требуется написать простую программу на WinForms. Задание (всё это одна программа): 1)При запуске программы в консольном окне выводится список файлов, удовлетворяющих указанной маске, во всех подкаталогах текущего каталога (или каталога, указанного в качестве параметра командной строки). Маска ...WinFormsПрикладное ПО8 заявокЗакрыт10 месяцев назад
ВИМОГИ ДО КУРСОВОГО ПРОЄКТУ 1. Загальні умови: 1.1 мова програмування C# (winforms) 1.2 CУБД MS SQL Server. 1.3 передбачити навігаційну панель (меню), яка повинна забезпечувати перегляд, редагування, додавання, видалення даних. 1.4 передбачити сортування, фільтрацію та ...Базы данных5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $15
Необходимо приложение, на языке программирования С++, с использованием графического интерфейса (Windows Forms), которым можно настраивать панель задач Windows 10 (Win api). В приложении: окна о приложении, доп.настройки, изменить язык. Например: закрепить панель задач, автоматически скрыть (за пример ...WinFormsПрикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Написать с использованием ООП. Есть пример аналогичной работы. Часть классов в проекте реализована. Вся информация в файлах.WinFormsПрикладное ПО6 заявокЗакрытгод назад
- $8
Разработать на c# winforms десктоп приложение.WinFormsЛабораторные работы3 заявкиЗакрытгод назад
Нужно написать программу Drag&Drop пазл на c# в Windows forms [b]1.1 [/b][b]Описание программы[/b] 1.2 Пользователь загружает в ...WinFormsЗакрытгод назад