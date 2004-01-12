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  • Создать приложение книжный магазин в Visual Studio Windows Forms C#

    $10

    Мне нужно создать приложение книжный магазин в Visual Studio Windows Forms C#. Пример: Я прикрепил файлы примера работы. Описание: Вам нужно будет сделать тоже самое только книжный магазин, так же создать форму магазина где можно ...

    WinForms
    Интернет-магазины2 заявки
    Открыт
    25 дней назад

  • C# и WinForms

    $10

    Информационная система «Спортивная школа» Нужно на WinForms и чтобы были функции по типу зачисление студентов, распределение в спортивные классы.

    WinForms
    Лабораторные работы1 заявка
    Закрыт
    17 дней назад

  • Помочь с разработкой программы на C# с использованием Windows Forms

    $20

    Часть I. 1.  Построить иерархию классов в соответствии с вариантом задания. 2.  Разработать методы и свойства для каждого из определяемых классов. 3.  Реализовать программу на C# в соответствии с вариантом задания. ...

    WinForms
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 дня назад

  • Сделать курсовую работу в Windows Forms на языке c# и бд MS SQL.

    Тема курсовой - "организовать деятельность музейного фонда". Нужно сделать до утра 21 числа. Также нужно оформить пояснительную записку в Word(по образцу, который прикреплен файлом). Структура проекта(скриншоты диаграмм) в файле kursovaia.

    SQLWinForms
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Курсовая работа с использованием Windows Forms, C# и бд MS SQL

    Нужно сделать курсовую работу по теме "организация деятельности музейного фонда" в Windows Forms с использованием баз данных Microsoft SQL и языка C# за 7 дней. Также нужна пояснительная записка (есть образец).

    SQLWinForms
    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Курсовая работа C#, Windows Forms, базы данных - MS SQL

    Нужно сделать курсовую работу в Windows Forms с использованием C# и базами данных MS SQL. Тема курсовой работы - организовать работу туристического агенства(есть файл со структурой агенства). Также нужно сделать пояснительную записку в Word(есть образец). ...

    SQLWinForms
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Графічний інтерфейс для гри с++ (qt, winforms)

    У мене є приклад гри "Block Puzzle" в консолі на с++, але мені треба для курсової роботи зробити графічний інтерфейс у qt або winforms. Правила гри: Є поле 9х9, 3 блока на панелі, які треба розмістити ...

    WinForms
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Розробити додаток на C# windows forms

    розробити власний багатовіконний текстовий редактор, який виконує усі функції які наведені в прикладі. Крім того передбачити: a. декілька мов інтерфейсу; b. вирівнювання тексту; c. зміну шрифту тексту; d. зберігання тексту у форматі RTF; e. додавання ...

    WinForms
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Лабораторная работа по С#

    $10

    Разработать графический интерфейс пользователя на базе Windows Forms для готового консольного кода( документ с кодом на С# в закреплённых). Разработанный интерфейс должен иметь соответствующие поля ввода и средства информирования о результате вычислений. Предсказать возможность переключения ...

    WinForms
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • WinForms C# "Матрицы" и "Массивы"

    Завтра с 6 мск и до 9 по мск будет пересдача WinForms C# по теме "Матрицы" и "Массивы" . Примерного задания нет, получу только на паре. Выходит две пары и две кр надо сделать

    WinForms
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Простейший пример в MonoDevelop Gtk

    Создать тестовый пример, создающий на форме окно браузера и открывающий скажем google.com п.с. браузер само собой писать не нужно) речь идет о буквально двух строчках кода из готового компонента Gtk Пишите стоимость и сроки, спасибо. Не ...

    LinuxWinForms
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Сделать по заданию приложение на Winforms на языке программирования c#

    $7

    Завтра 23.03 в 7:45 по мск нужно будет разработать приложение WinForms на языке c# по теме "массивы" Время на выполнения работы час тридцать минут. Задание получу только на паре

    WinForms
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Проект на Windows Forms и такой же на WPF

    Домашнее задание для университета Задание: Окно содержит четыре панели (компоненты Panel для проекта Windows Forms, компоненты Canvas для проекта WPF) и группу из четырех радиокнопок для выбора текущей панели. На панелях в случайных местах располагаются по 3 ...

    WinForms
    Контрольные, Задачи и Тесты4 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Простая программа на WinForms для университета

    Требуется написать простую программу на WinForms. Задание (всё это одна программа): 1)При запуске программы в консольном окне выводится список файлов, удовлетворяющих указанной маске, во всех подкаталогах текущего каталога (или каталога, указанного в качестве параметра командной строки). Маска ...

    WinForms
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Курсовий проєкт. Мова програмування C#

    ВИМОГИ ДО КУРСОВОГО ПРОЄКТУ 1. Загальні умови: 1.1 мова програмування C# (winforms) 1.2 CУБД MS SQL Server. 1.3 передбачити навігаційну панель (меню), яка повинна забезпечувати перегляд, редагування, додавання, видалення даних. 1.4 передбачити сортування, фільтрацію та ...

    SQLWinForms
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Розробити додаток для налаштування панелі завдань ОС.

    $15

    Необходимо приложение, на языке программирования С++, с использованием графического интерфейса (Windows Forms), которым можно настраивать панель задач Windows 10 (Win api). В приложении: окна о приложении, доп.настройки, изменить язык. Например: закрепить панель задач, автоматически скрыть (за пример ...

    WinForms
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Drag&Drop Пазл C# WF

    Нужно написать программу Drag&amp;Drop пазл на c# в Windows forms [b]1.1 [/b][b]Описание программы[/b] 1.2 Пользователь загружает в ...

    WinForms
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    год назад