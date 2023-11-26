Мне нужно создать приложение книжный магазин в Visual Studio Windows Forms C#. Пример: Я прикрепил файлы примера работы. Описание: Вам нужно будет сделать тоже самое только книжный магазин, так же создать форму магазина где можно выбирать товары нажав на них и добавить в корзину, что бы данная информация выводилась в бд. База данных готова. Срок: 13.12 15:00