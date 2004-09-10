The bat v3.0.1.33 (редактирование)

Требуется выполнить несколько заданий для The bat v3.0.1.33

1. Функцию редактирования, адресной книги, с созданием своих тегов и значений, с сохранением в ini.файл.

2. Добавить дополнительные клавиши, в системную панель, с редактированием и сохранением в ini.файл.

3. По умолчанию установленно три приоритета, хотелось бы их расширить до 10 или 15, с различной цветовой гаммой, с редактированием и сохранением так же в ini.файл.