Программа мониторинга температур ПК

Системное программированиеЗакрыт6 заявок71 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача следующая: Необходимо взять одну или несколько из известных программ для мониторинга температур ПК и прописать так, чтобы она показывала высокую температуру, а потом низкую.

Предлагайте ваши варианты, ТЗ не жёсткое главное достичь конечную цель

месяц назад
guest_15925747269686
Россия
4 года в сервисе
Был
месяц назад