Программа мониторинга температур ПК

Основная задача программной оболочки - адаптивное использование заранее выбранных приложений/программ, повышение безопасности работы с ними и предотвращение случайных жестов пользователя, которые могут навредить корректной работе оборудования. Обязательные функциональные требования указаны в прикреплённом файле.
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Задача следующая: Необходимо взять одну или несколько из известных программ для мониторинга температур ПК и прописать так, чтобы она показывала высокую температуру, а потом низкую.
Предлагайте ваши варианты, ТЗ не жёсткое главное достичь конечную цель
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