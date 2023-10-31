Если учитывать что на здесь, кроме школьников умеющих делать только странички на html других нет, попробую попросить не напрягаться тех, кто не знает о чем речь. Тем более не писать, я знаю, дай денег наперед, ...
Нужно сделать скрипт для телеграмма где бот будет нажимать кнопки
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Нужно сделать скрипт для телеграмма где бот будет нажимать определенные кнопки в другом боте
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