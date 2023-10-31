Нужно сделать скрипт для телеграмма где бот будет нажимать кнопки

Системное программированиеЗакрыт7 заявок138 просмотров
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Нужно сделать скрипт для телеграмма где бот будет нажимать определенные кнопки в другом боте
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2 месяца назад
guest_1698768593764
Украина
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад