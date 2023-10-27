Разработка ПО

Системное программированиеЗакрыт1 заявка27 просмотров
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Необходимо разработать программное обеспечение (систему), управляющее неким механическим прибором от платы, включающей навигатор, акселерометр и пр.
Операционная система предпочтительно Android, Ubunty или другая.
2 месяца назад
guest_1698401282327
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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