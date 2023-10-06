Создание платёжного модуля для биллинга WHMS

Системное программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Здравствуйте,
Необходимо разработать модуль по приёму карт, оплате через гугл плей и эпл пей для биллинга WHMS.
Вот ссылка на API и банковские инструкции по подключению и разработке https://uat.dskbank.bg/sandbox/#ecommerce

Срок на разработку и отладку 30 дней.

2 месяца назад
bmvr
45 летБолгария
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад