Необходимо реализовать бронь билетов на Паром

Системное программированиеЗакрыт3 заявки39 просмотров
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Добрый день!
Необходимо создать бота, который будет оповещать о свободных местах бронирования на сайте https://srv-go.ru/. ( Или же вообще бронировать их)
Данный сайт помогает бронировать билеты на Паром для грузовых машин.

3 месяца назад
guest_1695799836291
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад