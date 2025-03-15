Создание или доработка бота на TypeScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Задача для программиста: Улучшение или создание покерного бота для игры на PokerNow

Текущее состояние: Бот написан на TypeScript и работает как расширение для Chrome на платформе PokerNow.club. Он принимает решения на основе текущей ситуации в игре, но требует улучшений для повышения эффективности. Нужно сделать бота сильным игроком, способным оценивать силу руки, адаптироваться к стилям других игроков и принимать оптимальные решения в разных игровых ситуациях.

Задача:

  1. Улучшение текущего бота:

    • Проанализировать и улучшить стратегию принятия решений (функция getAction(state: State): Action).

    • Разработать более сложные алгоритмы для оценки силы руки с учетом карт на борде и ставок противников.

    • Добавить случайные действия и блефы на основе вероятностных моделей, чтобы бот не был предсказуемым.

    • Адаптировать стратегию к стилям игры противников (например, более агрессивно против часто рейзящих игроков).

    • Исправить ошибки и оптимизировать производительность бота.

  2. Создание нового бота с нуля:

    • Разработать ИИ, оценивающий карты на руках и борде с учетом вероятности победы.

    • Создать стратегию принятия решений с учетом руки, ставок, поведения противников и фазы игры.

    • Внедрить вероятностные модели для оценки силы руки и вероятности победы (например, Монте-Карло).

    • Разработать интерфейс для автоматического взаимодействия с DOM страницы на PokerNow.club.

    • Обеспечить быструю и эффективную работу бота без задержек.

    • Включить возможность обучения бота на основе предыдущих игр или действий противников.

Требования к программисту:

  • Опыт работы с TypeScript и расширениями для браузеров.

  • Знание алгоритмов для оценки вероятности победы в покере.

  • Опыт работы с DOM и автоматизацией взаимодействий с веб-страницами.

  • Способность оптимизировать код и обеспечивать быстрые вычисления.

TypeScriptРазработка алгоритмовСоздание ботовУстранение ошибок
2 месяца назад
zhaglin
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