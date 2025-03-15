Требуется разработка сайта на Joomla 5 с возможностью размещения и игры в тысячи онлайн игр на HTML5. Необходима настройка функционала для удобного доступа к играм.
Создание или доработка бота на TypeScript
Задача для программиста: Улучшение или создание покерного бота для игры на PokerNow
Текущее состояние: Бот написан на TypeScript и работает как расширение для Chrome на платформе PokerNow.club. Он принимает решения на основе текущей ситуации в игре, но требует улучшений для повышения эффективности. Нужно сделать бота сильным игроком, способным оценивать силу руки, адаптироваться к стилям других игроков и принимать оптимальные решения в разных игровых ситуациях.
Задача:
Улучшение текущего бота:
Проанализировать и улучшить стратегию принятия решений (функция
getAction(state: State): Action).
Разработать более сложные алгоритмы для оценки силы руки с учетом карт на борде и ставок противников.
Добавить случайные действия и блефы на основе вероятностных моделей, чтобы бот не был предсказуемым.
Адаптировать стратегию к стилям игры противников (например, более агрессивно против часто рейзящих игроков).
Исправить ошибки и оптимизировать производительность бота.
Создание нового бота с нуля:
Разработать ИИ, оценивающий карты на руках и борде с учетом вероятности победы.
Создать стратегию принятия решений с учетом руки, ставок, поведения противников и фазы игры.
Внедрить вероятностные модели для оценки силы руки и вероятности победы (например, Монте-Карло).
Разработать интерфейс для автоматического взаимодействия с DOM страницы на PokerNow.club.
Обеспечить быструю и эффективную работу бота без задержек.
Включить возможность обучения бота на основе предыдущих игр или действий противников.
Требования к программисту:
Опыт работы с TypeScript и расширениями для браузеров.
Знание алгоритмов для оценки вероятности победы в покере.
Опыт работы с DOM и автоматизацией взаимодействий с веб-страницами.
Способность оптимизировать код и обеспечивать быстрые вычисления.
Выбранный исполнитель
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