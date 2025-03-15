Задача для программиста: Улучшение или создание покерного бота для игры на PokerNow

Текущее состояние: Бот написан на TypeScript и работает как расширение для Chrome на платформе PokerNow.club. Он принимает решения на основе текущей ситуации в игре, но требует улучшений для повышения эффективности. Нужно сделать бота сильным игроком, способным оценивать силу руки, адаптироваться к стилям других игроков и принимать оптимальные решения в разных игровых ситуациях.

Задача:

Улучшение текущего бота: Проанализировать и улучшить стратегию принятия решений (функция getAction(state: State): Action ).

Разработать более сложные алгоритмы для оценки силы руки с учетом карт на борде и ставок противников.

Добавить случайные действия и блефы на основе вероятностных моделей, чтобы бот не был предсказуемым.

Адаптировать стратегию к стилям игры противников (например, более агрессивно против часто рейзящих игроков).

Исправить ошибки и оптимизировать производительность бота. Создание нового бота с нуля: Разработать ИИ, оценивающий карты на руках и борде с учетом вероятности победы.

Создать стратегию принятия решений с учетом руки, ставок, поведения противников и фазы игры.

Внедрить вероятностные модели для оценки силы руки и вероятности победы (например, Монте-Карло).

Разработать интерфейс для автоматического взаимодействия с DOM страницы на PokerNow.club.

Обеспечить быструю и эффективную работу бота без задержек.

Включить возможность обучения бота на основе предыдущих игр или действий противников.

Требования к программисту: