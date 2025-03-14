Бекенд для приложения

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  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок50 просмотров

Коллеги, Добрый день.

Требуется реализовать веб-админку которая через вебсокеты (JSON) будет отдавать данные для IP TV приложения, какую информацию вывод и передавать.

Админка состоит частей:

  • создание события и редактирование (5 полей ввода информации и автоматическая генерация ключа и отправка информации на email).

  • добавления контента в мероприятия (ID номер контента, название контента, картинка и ссылка на контент (видео, интернет-страница)).

  • Парсинг дополнительной информации из базы или с сайта (3 дополнительных поля).

Более подробное ТЗ для исполнителей которые готовы оперативно сделать задачу.

Парсинг данныхРазработка бэкендаСоздание веб-приложений
2 месяца назад
afle
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