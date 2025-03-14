Требуется разработка бекенда для сайта микрозаймов с функционалом витрины займов, расчета стоимости, подписания договоров и ведения личных кабинетов заемщиков и инвесторов. Необходима интеграция с 1С: Управление МФО и поддержка оплаты через платежные системы, включая QR-коды. Работа с частным исполнителем предпочтительна.
Бекенд для приложения
Коллеги, Добрый день.
Требуется реализовать веб-админку которая через вебсокеты (JSON) будет отдавать данные для IP TV приложения, какую информацию вывод и передавать.
Админка состоит частей:
создание события и редактирование (5 полей ввода информации и автоматическая генерация ключа и отправка информации на email).
добавления контента в мероприятия (ID номер контента, название контента, картинка и ссылка на контент (видео, интернет-страница)).
Парсинг дополнительной информации из базы или с сайта (3 дополнительных поля).
Более подробное ТЗ для исполнителей которые готовы оперативно сделать задачу.
Заявки фрилансеров
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