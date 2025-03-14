Синхронизация товаров в мультисайтинг WordPress

Задача:

Реализовать автоматическую синхронизацию товаров из основного сайта WordPress/WooCommerce на 100 региональных сайтов в мультисайт-сетапе.

Требования к синхронизации:

✔ Товары – полная передача каталога товаров из основного сайта на дочерние.

✔ Цены – корректное обновление цен при изменении на основном сайте.

✔ Картинки – синхронизация всех изображений товаров, включая галерею.

✔ Атрибуты – передача всех атрибутов товаров (размер, цвет и т. д.).

✔ Составы продуктов – особый параметр, который также должен синхронизироваться (уточнить структуру базы данных и схему хранения).

Технические детали:

Возможно использование платного плагина WooCommerce Multisite Product Sync , но требуется проверка, будет ли он синхронизировать "Составы продуктов" .

В случае, если плагин не поддерживает синхронизацию составов, необходимо доработать функционал для корректной передачи этих данных.

Выходной результат:

Все товары, включая их составы , цены, изображения и атрибуты, должны автоматически обновляться на всех сайтах в сети при изменении на основном сайте.

Обновления должны происходить без ручного вмешательства на каждом из дочерних сайтов.

Дополнительные вопросы к разработчику: