Синхронизация товаров в мультисайтинг WordPress

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Задача:
Реализовать автоматическую синхронизацию товаров из основного сайта WordPress/WooCommerce на 100 региональных сайтов в мультисайт-сетапе.

Требования к синхронизации:

Товары – полная передача каталога товаров из основного сайта на дочерние.
Цены – корректное обновление цен при изменении на основном сайте.
Картинки – синхронизация всех изображений товаров, включая галерею.
Атрибуты – передача всех атрибутов товаров (размер, цвет и т. д.).
Составы продуктов – особый параметр, который также должен синхронизироваться (уточнить структуру базы данных и схему хранения).

Технические детали:

  • Возможно использование платного плагина WooCommerce Multisite Product Sync, но требуется проверка, будет ли он синхронизировать "Составы продуктов".

  • В случае, если плагин не поддерживает синхронизацию составов, необходимо доработать функционал для корректной передачи этих данных.

Выходной результат:

  • Все товары, включая их составы, цены, изображения и атрибуты, должны автоматически обновляться на всех сайтах в сети при изменении на основном сайте.

  • Обновления должны происходить без ручного вмешательства на каждом из дочерних сайтов.

Дополнительные вопросы к разработчику:

  1. Можно ли реализовать синхронизацию без потерь производительности?

  2. Будут ли все данные обновляться в реальном времени или с задержкой

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