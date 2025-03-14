Требуется провести парсинг товаров нескольких компаний-партнеров на действующий сайт. Необходимо собрать основную информацию о товарах, фотографии, анализировать категории и проверять на дубликаты. Срок выполнения - 2-3 недели. Подробное ТЗ доступно в прикрепленных файлах.
Синхронизация товаров в мультисайтинг WordPress
Задача:
Реализовать автоматическую синхронизацию товаров из основного сайта WordPress/WooCommerce на 100 региональных сайтов в мультисайт-сетапе.
Требования к синхронизации:
✔ Товары – полная передача каталога товаров из основного сайта на дочерние.
✔ Цены – корректное обновление цен при изменении на основном сайте.
✔ Картинки – синхронизация всех изображений товаров, включая галерею.
✔ Атрибуты – передача всех атрибутов товаров (размер, цвет и т. д.).
✔ Составы продуктов – особый параметр, который также должен синхронизироваться (уточнить структуру базы данных и схему хранения).
Технические детали:
Возможно использование платного плагина WooCommerce Multisite Product Sync, но требуется проверка, будет ли он синхронизировать "Составы продуктов".
В случае, если плагин не поддерживает синхронизацию составов, необходимо доработать функционал для корректной передачи этих данных.
Выходной результат:
Все товары, включая их составы, цены, изображения и атрибуты, должны автоматически обновляться на всех сайтах в сети при изменении на основном сайте.
Обновления должны происходить без ручного вмешательства на каждом из дочерних сайтов.
Дополнительные вопросы к разработчику:
Можно ли реализовать синхронизацию без потерь производительности?
Будут ли все данные обновляться в реальном времени или с задержкой
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