Ищется программист для разработки сайта. Задача включает в себя создание веб-решения с учетом всех современных стандартов и требований. Ожидается опыт в веб-программировании и знание актуальных технологий.
Full Stack Laravel розробник
Шукаю Full Stack Laravel розробника для створення нескладного проекту з нуля.
Дизайн і ТЗ вже готові
У спеціаліста повинен мати досвід з підключенням до API
Postman готовий
Детальним тз поділюсь з вибраними кандидатами в приватній переписці
У своїй відповіді, будь ласка, зазначте:
- Досвід роботи з Laravel.
- Рейт
- Кількість годин на тиждень, які ви готові приділяти проекту.
- Ваші реалізовані роботи де є індеграції
- Почніть свою відповідь зі слова "читав", щоб підтвердити, що ви уважно читали завдання і не використовуєте шаблонні відповіді.
- Якщо ви "компанія", прошу зазначати цю інформацію у своїй відповіді.
Спеціалістам які поручили генерацію відповіді chatgpt, окремий привіт 🙂
Буду радий обговорити співпрацю!
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