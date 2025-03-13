Full Stack Laravel розробник

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Закрыт12 заявок187 просмотров

Шукаю Full Stack Laravel розробника для створення нескладного проекту з нуля.
Дизайн і ТЗ вже готові

У спеціаліста повинен мати досвід з підключенням до API

Postman готовий

Детальним тз поділюсь з вибраними кандидатами в приватній переписці

У своїй відповіді, будь ласка, зазначте:

- Досвід роботи з Laravel.

- Рейт 

- Кількість годин на тиждень, які ви готові приділяти проекту.

- Ваші реалізовані роботи де є індеграції

- Почніть свою відповідь зі слова "читав", щоб підтвердити, що ви уважно читали завдання і не використовуєте шаблонні відповіді.

- Якщо ви "компанія", прошу зазначати цю інформацію у своїй відповіді.

Спеціалістам які поручили генерацію відповіді chatgpt, окремий привіт 🙂

Буду радий обговорити співпрацю!

LaravelPHPИнтеграция APIРазработка бэкендаРазработка фронтенда
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