Настройка мультиязычности в Virtuemart

Требуется доработка алгоритма программы с целью повышения показателей на платформе Twitch. Обязательно личное встреча в Киеве и подписание договора о неразглашении (NDA). Специалист должен иметь опыт работы с CSS, JavaScript и HTML. После подписания договора предоставим доступ к репозиториям для дальнейшей работы.