Настройка мультиязычности в Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки156 просмотров

Нужен программист, разбирающийся в Virtuemart.

Проблема: при переключении языков на сайте всё переводится за исключением категорий и описания товаров в Virtuemart.

VirtueMart 3.0.12

Joomla
2 месяца назад
Chistoff
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