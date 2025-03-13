Требуется разработка сайта на платформе Shopify с нуля, а также доработка уже существующего сайта. Необходимо исправить несколько блоков и подключить платежные системы. Подходите к задаче с учетом потребностей бизнеса и дизайна.
Настройка мультиязычности в Virtuemart
Нужен программист, разбирающийся в Virtuemart.
Проблема: при переключении языков на сайте всё переводится за исключением категорий и описания товаров в Virtuemart.
VirtueMart 3.0.12
Заявки фрилансеров
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