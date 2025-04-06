Перезаполнить сайт товарами на движке жумла Joomla

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Завершен3 заявки28 просмотров

Развернут сайт на движке жумла Joomla 3.10.12.

В связи со сменой админа.

Требуется внести изменения:

Поменять лого, контакты, шапку, товары, убрать некоторые надписи.

Старые товары удалить или скрыть, их заменить на другие товары линки будут предоставлены (картинки, описание) 5-6 товаров.

Проверить работоспособность модулей и отправки заказа на почту.

Все доступы в админку и т.п имеются.

JoomlaДоработка сайтов
месяц назад
alexeyzaharov
Захаров 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
месяц назад
$60
1 день
Escrow
Все отлично.
благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
33 года
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
месяц назад
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
месяц назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
месяц назад
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