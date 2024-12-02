Требуется собрать данные о результатах выступлений одного человека в турнирах за несколько лет с различных сайтов и оформить их в таблице Google Sheets. Необходимо привести информацию к единому формату: дата, название турнира, место проведения и результат. Данные можно собирать вручную или автоматизировать. Ожидается предложение по срокам и стоимости выполнения заказа.