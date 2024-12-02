Написать отзыв на Авито или Яндекс картах

$10
  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки134 просмотра

Необходимо разместить отзывы на Яндекс Картах и Авито.

За каждый опубликованный отзыв на Яндекс Картах выплачивается 300 Р, а на Авито — 250 Р.

Тексты отзывов предоставляются.

Оплата осуществляется после успешного размещения.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
месяц назад
ptro_doovG
Петр 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад
9 отзывов
месяц назад
Захар
 
25 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад