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Нужно написать два отзыва: на Яндекс Картах и 2ГИС и добавить фото, прикрепленное ниже (не перепутать местами, см. название файла)

Текст отзыва для Яндекс карт:

1. Слух начал подводить после нескольких лет службы. В шумной обстановке вообще перестал разбирать, кто что говорит. Врач порекомендовал обратиться сюда, сказал, что здесь хороший подход и толковые специалисты.

И правда, ребята классные. С порога всё чётко: встретили, объяснили, сделали диагностику бесплатно, кстати. Всё аккуратно, без суеты. Понравилось, что не навязывают ничего, а подбирают аппарат под конкретные задачи. Мне всё детально объяснили, подобрали устройство, настроили

Спасибо большое, реально помогли. Атмосфера приятная, чувствуется, что люди на своём месте работают.

https://yandex.ru/maps/org/pervy_slukhovoy/80414276645/?ll=37.619675%2C55.715328&z=17

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Текст отзыва для 2ГИС:

6. Хочу сказать огромное спасибо врачу Александре Александровне.

У меня начали появляться проблемы со слухом после постоянной громкой музыки. Сначала просто звенело в ушах, потом стала замечать, что плохо слышу, особенно если кто-то говорит тихо или сзади.

Пришла на приём к Александре Александровне. Очень тёплый и внимательный человек. Всё разъяснила, провела диагностику, никуда не торопила. Подобрала аппарат, который вообще не чувствуется, но с ним я снова всё слышу, как раньше.

Спасибо вам большое за поддержку, за чуткость и за то, что вернули мне спокойствие и уверенность.

https://2gis.ru/moscow/firm/70000001090550168/tab/reviews

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