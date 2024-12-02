Требуется написание небольших отзывов объемом до 150 символов. Ожидается создание кратких, понятных и интересных текстов для наполнения сайтов. Тематика будет уточняться в чате.
Написать два готовых отзыва с положительной оценкой (5 звезд)
ТРЕБОВАНИЯ:
- Аккаунт с которого выполнялась работа должен быть зарегистрирован не менее 3 месяцев назад, должен быть активен (периодически с него должны писаться отзывы)! У аккаунта должна быть аватарка и реальное имя!
- С одного устройства пользоваться только одним аккаунтом! Нельзя на одном IP использовать несколько аккаунтов!
- Аккаунт должен быть зарегистрирован в Москве.
Нужно написать два отзыва: на Яндекс Картах и 2ГИС и добавить фото, прикрепленное ниже (не перепутать местами, см. название файла)
Текст отзыва для Яндекс карт:
1. Слух начал подводить после нескольких лет службы. В шумной обстановке вообще перестал разбирать, кто что говорит. Врач порекомендовал обратиться сюда, сказал, что здесь хороший подход и толковые специалисты.
И правда, ребята классные. С порога всё чётко: встретили, объяснили, сделали диагностику бесплатно, кстати. Всё аккуратно, без суеты. Понравилось, что не навязывают ничего, а подбирают аппарат под конкретные задачи. Мне всё детально объяснили, подобрали устройство, настроили
Спасибо большое, реально помогли. Атмосфера приятная, чувствуется, что люди на своём месте работают.
https://yandex.ru/maps/org/pervy_slukhovoy/80414276645/?ll=37.619675%2C55.715328&z=17
Текст написан от лица мужчины, если отзыв будет от лица женщины, то просим скорректировать текст
Текст отзыва для 2ГИС:
6. Хочу сказать огромное спасибо врачу Александре Александровне.
У меня начали появляться проблемы со слухом после постоянной громкой музыки. Сначала просто звенело в ушах, потом стала замечать, что плохо слышу, особенно если кто-то говорит тихо или сзади.
Пришла на приём к Александре Александровне. Очень тёплый и внимательный человек. Всё разъяснила, провела диагностику, никуда не торопила. Подобрала аппарат, который вообще не чувствуется, но с ним я снова всё слышу, как раньше.
Спасибо вам большое за поддержку, за чуткость и за то, что вернули мне спокойствие и уверенность.
https://2gis.ru/moscow/firm/70000001090550168/tab/reviews
Текст написан от лица женщины, если отзыв будет от лица мужчины, то просим скорректировать текст
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Наполнение сайтов20 заявокЗакрытмесяц назад
- $15
Требуется написать краткий отзыв для наполнения сайтов. Все детали и дополнительные требования будут обсуждены в переписке. Ожидается лаконичное и содержательное описание, подходящее для размещения на веб-ресурсах.Наполнение сайтов5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется собрать данные о результатах выступлений одного человека в турнирах за несколько лет с различных сайтов и оформить их в таблице Google Sheets. Необходимо привести информацию к единому формату: дата, название турнира, место проведения и результат. Данные можно собирать вручную или автоматизировать. Ожидается предложение по срокам и стоимости выполнения заказа.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $1
Требуется написать 4 готовых отзыва для наполнения сайта, используя разные аккаунты Google. Отзывы должны быть уникальными и соответствовать тематике сайта.Наполнение сайтов8 заявокЗакрытмесяц назад
- $180
Требуется ответственный исполнитель для добавления 600 товаров на сайт интернет-магазина. Задача включает копирование информации с сайта поставщика, загрузку фото и заполнение карточек товаров в категориях: спортивные, медицинские и товары для отдыха. Оплата составляет 25 рублей за каждую добавленную карточку, работа только для самозанятых.Наполнение сайтов12 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется вручную найти контакты цифровых художников, работающих в пиксельном жанре и блокчейн проектах. Оплата: 200 рублей за инфлюэнсера с пиксельным искусством, 100 рублей за обычного инфлюэнсера и 50 рублей за художника, рисующего в пикселях. Контакты должны быть действительными и заполняться в предоставленной таблице.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 дней назад
- $2
Необхідно зайти в Appstore з айфона, встановити CRM систему за наданим посиланням та залишити 4-зірковий відгук, використовуючи наданий текст. Завдання складається з кількох простих кроків для швидкого виконання.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 дней назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов будут предоставлены. Оплата производится после успешной публикации.Наполнение сайтов44 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
Требуется разместить отзывы на Яндекс Картах и Авито. За каждый отзыв на Яндекс Картах выплачивается 300 Р, а на Авито — 250 Р. Тексты отзывов предоставляются, оплата осуществляется после успешного размещения.Наполнение сайтов11 заявокЗакрытмесяц назад
- $6
Необходимо опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 300 Р за отзыв на Яндекс и 250 Р за отзыв на Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.Наполнение сайтов18 заявокЗакрытмесяц назад