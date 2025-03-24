Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

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Закрыт44 заявки1052 просмотра

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
месяц назад
Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
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8 часов назад

Заявки фрилансеров

Демьян
 
26 лет
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23 дня назад
месяц назад
Арсений
 
20 лет
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Владислав
 
24 года
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Денис
 
16 лет
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Павел
 
26 лет
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20 дней назад
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Эсмира
 
19 лет
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Владимир
 
26 лет
5 лет в сервисе
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15 часов назад
9 отзывов
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Сергей
 
17 лет
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Кирилл
 
16 лет
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Снежана
 
23 года
месяц в сервисе
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Даша
 
24 года
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Олена
 
19 лет
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3 дня назад
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Алибек
 
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Темурбек
 
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Маргарита
 
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Дарья
 
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Никита
 
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Валерия
 
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Квард
 
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Варвара
 
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Марк
 
25 лет
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Татьяна
 
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Максим
 
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Ульяна
 
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