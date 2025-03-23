Опубликовать отзыв на Авито или Яндекс картах

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок123 просмотра

Необходимо разместить отзывы на Яндекс Картах и Авито. За каждый опубликованный отзыв на Яндекс Картах выплачивается 300 Р, а на Авито — 250 Р. Тексты отзывов предоставляются. Оплата осуществляется после успешного размещения.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
месяц назад
Alexey_card
Алексей 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
19 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Ульяна
 
23 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Стэнли
 
24 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Лев
 
22 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Андрей
 
46 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Данил
 
15 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Андрей
 
19 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Даниил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Владислав
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Виталий
 
37 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Ирина
 
25 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад