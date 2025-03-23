Необходимо опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 300 Р за отзыв на Яндекс и 250 Р за отзыв на Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.
Опубликовать отзыв на Авито или Яндекс картах
Необходимо разместить отзывы на Яндекс Картах и Авито. За каждый опубликованный отзыв на Яндекс Картах выплачивается 300 Р, а на Авито — 250 Р. Тексты отзывов предоставляются. Оплата осуществляется после успешного размещения.
Заявки фрилансеров
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