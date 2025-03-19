Оставить по 30 - 50 отзывов на гугл карте об 3х объектах

$36
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Закрыт17 заявок128 просмотров

Приветствую.

Нужно для 3х локаций на гугл мепс оставить по 50 положительных отзывов для каждого из локаций.
50% отзывов просто как оценка 5 звезд, 50% с текстом отзыва.
Тексты я предоставлю.

Каждый отзыв должен быть с уникального профиля гугл.
Отзывы должны проставляться со скоростью не больше 2х в день на каждую из локаций.

GoogleGoogle MapsНаписание отзывов
месяц назад
Alexsx
41 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
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37 отзывов
месяц назад