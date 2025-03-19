Приветствую.



Нужно для 3х локаций на гугл мепс оставить по 50 положительных отзывов для каждого из локаций.

50% отзывов просто как оценка 5 звезд, 50% с текстом отзыва.

Тексты я предоставлю.



Каждый отзыв должен быть с уникального профиля гугл.

Отзывы должны проставляться со скоростью не больше 2х в день на каждую из локаций.