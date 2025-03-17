Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

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Закрыт53 заявки1065 просмотров

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно или оба задания. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата после успешной публикации.

АвитоЯндекс Карты
2 месяца назад
Vichkaaa
28 лет
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Заявки фрилансеров

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Дарья
 
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Сабина
 
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Олена
 
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АВДУЛЛО
 
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Дурбек
 
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Мелихон
 
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Владислав
 
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Кирилл
 
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Влада
 
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23 дня назад
2 месяца назад