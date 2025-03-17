Требуется заполнить около 40-50 карточек товара на сайте. Необходимо добавить изображения определенного размера, метатеги и описания, а также заполнить технические характеристики. Тексты писать не нужно, важен осмысленный подход. Работа будет продолжена по результатам первого этапа.
Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно или оба задания. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата после успешной публикации.
Заявки фрилансеров
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