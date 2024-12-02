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Закрыт6 заявок61 просмотр

Привет. Существующую страницу на Елп нужно прокачать отзывами, важно понимать специфику сайта, так как фейковые отзывы удаляются автоматически. Спасибо

Написание отзывов
2 месяца назад
guest_1742053501045
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 часов назад
19 дней назад
Андрій
 
30 лет
месяц в сервисе
Был
14 часов назад
25 дней назад
Владимир
 
37 лет
месяц в сервисе
Был
18 часов назад
месяц назад
Олена
 
30 лет
месяц в сервисе
Была
день назад
месяц назад
Галина
 
44 года
2 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
месяц назад
Аня
 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
12 дней назад
2 месяца назад