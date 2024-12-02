Требуется написать 20 живых и развернутых отзывов для страницы базы отдыха в Вконтакте. Отзывы должны быть написаны от разных пользователей из России и пройти модерацию. Цель — повысить рейтинг страницы.
Yelp reviews
Привет. Существующую страницу на Елп нужно прокачать отзывами, важно понимать специфику сайта, так как фейковые отзывы удаляются автоматически. Спасибо
Заявки фрилансеров
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