Необходимо зарегистрировать организацию на Google Картах для повышения видимости в интернете. Ожидается правильное заполнение всех необходимых данных для успешной регистрации.
Отзывы для социальных сетей
Необходимо написать 20 отзывов для базы отдыха на странице Вконтакте, для поднятия рейтинга. Отзывы должны быть живые, развернутые и от разных живых пользователей вк. Отзывы должны пройти модерацию. Только Россия.
Заявки фрилансеров
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