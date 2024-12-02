Отзывы для социальных сетей

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок106 просмотров

Необходимо написать 20 отзывов для базы отдыха на странице Вконтакте, для поднятия рейтинга. Отзывы должны быть живые, развернутые и от разных живых пользователей вк. Отзывы должны пройти модерацию. Только Россия.

ВКонтактеНаписание отзывов
2 месяца назад
guest_1742052242784
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 часов назад
19 дней назад
Данил
 
22 года
20 дней в сервисе
Был
9 дней назад
19 дней назад
Андрій
 
30 лет
месяц в сервисе
Был
14 часов назад
22 дня назад
Диана
 
33 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Олена
 
30 лет
месяц в сервисе
Была
день назад
месяц назад
Ильян
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Анжелика
 
32 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Мария
 
32 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Владислав
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Аня
 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
12 дней назад
2 месяца назад