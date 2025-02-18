Картинка для поста VK

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок22 просмотра

Нужен пост для VK. Картинка (я пришлю) и несколько слов на желтом фоне. Ничего сложного.

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2 месяца назад
guest_1739891344730
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sergunin21
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
2 месяца назад
$4
1 день
Все быстро и качественно! Рекомендую!
Очень четкое и понятное ТЗ) С коммуникацией никаких проблем не возникло, по оплате тоже. Рекомендую Игоря к сотрудничеству, как порядочного заказчика!

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