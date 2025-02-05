Дизайнер для разработки изображений баннеров и карточек товаров

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Закрыт12 заявок84 просмотра

Требуется дизайнер для разработки изображений, включая баннеры на сайте и карточки товаров. Необходимая информация собрана в техническом задании. Если что-то непонятно, можно написать для уточнения. Требуется опыт в разработке данных элементов.

Создание баннеровСоздание карточек товаров
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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