Необходим дизайнер для разработки превью для YouTube. Идеальный кандидат должен проявлять инициативу, предлагать идеи и иметь развитый вкус. Пожалуйста, предоставьте примеры работ и прайс.
Дизайнер для разработки изображений баннеров и карточек товаров
Требуется дизайнер для разработки изображений, включая баннеры на сайте и карточки товаров. Необходимая информация собрана в техническом задании. Если что-то непонятно, можно написать для уточнения. Требуется опыт в разработке данных элементов.
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