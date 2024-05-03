Дизайн визиток на заказ

31 заказ

Почему качественный дизайн визиток важен для вашего бизнеса

Визитка — это не просто карточка с контактной информацией, это первое впечатление о вас и вашем бизнесе. В условиях высокой конкуренции важно выделяться, и уникальный дизайн визиток может стать вашим преимуществом. Визитки используются не только на деловых встречах, но и на выставках, конференциях и в повседневной жизни, помогая установить и поддерживать профессиональные связи.

Как дизайн визиток решает задачи вашего бизнеса

Качественный дизайн визиток позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, он способствует формированию узнаваемого бренда. Яркий и креативный дизайн поможет вашему бренду оставаться в памяти клиентов. Во-вторых, профессионально оформленная визитка подчеркнет ваш статус и компетентность. В-третьих, хорошо продуманный макет позволяет легко воспринимать ключевую информацию, что способствует установлению эффективных деловых контактов. Наконец, уникальный дизайн может вызвать интерес и желание узнать больше о вашей компании.

Примеры успешного применения дизайна визиток

Рассмотрим несколько примеров, как дизайн визиток помогает компаниям выделиться. Например, креативные агентства часто используют необычные материалы и нестандартные формы, чтобы подчеркнуть свою инновационность. Ресторанные сети, в свою очередь, могут использовать элементы фирменного стиля в дизайне визиток, чтобы создать визуальную связь с интерьером и атмосферой заведений. Компании в сфере технологий могут применить минималистичный и современный подход, подчеркивающий их стремление к новаторству.

Закажите уникальный дизайн визиток для вашего бизнеса

Создание визиток с уникальным дизайном — это инвестиция в имидж вашего бизнеса. Позвольте нам помочь вам выделиться среди конкурентов. Наши профессиональные дизайнеры создадут визитки, которые подчеркнут индивидуальность вашего бренда и помогут установить крепкие деловые связи. Закажите дизайн визиток прямо сейчас и убедитесь в их эффективности!

Частые вопросы

⭐ Сколько стоит разработка дизайна визитки?

Стоимость разработки дизайна визитки может варьироваться в зависимости от сложности проекта и требований заказчика. В среднем, цены начинаются от 20 USD. На бирже Weblancer вы можете найти дизайнеров с разным уровнем опыта и ценовыми предложениями.

⭐ Как долго занимает процесс создания дизайна визитки?

Время на создание дизайна визитки зависит от сложности проекта и конкретных требований. В среднем, на разработку уходит от 2 до 5 рабочих дней. Однако на Weblancer можно найти дизайнеров, которые могут предложить более быстрые сроки выполнения.

⭐ Какие форматы файлов я получу после завершения проекта?

После завершения проекта вы обычно получаете файлы в форматах PDF, AI или PSD, которые подходят для печати. Некоторые дизайнеры также предоставляют дополнительные форматы, такие как JPEG или PNG, для использования в цифровых целях. Уточните это с исполнителем на Weblancer перед началом работы.

  • Дизайн для флаера (вкладыша) по ТЗ

    $35

    Требуется разработать дизайн флаера (вкладыша) с акцентом на идею 'Love Myself'. Используйте силуэты, контуринг тела и креативное оформление текста. Вкладыш должен иметь две стороны: женский силуэт с молекулами и мужской силуэт с текстом и QR-кодом. Цветовая схема и шрифт Roboto указаны. Работа должна быть выполнена в ближайшие дни.

    Дизайн визитокДизайн флаеров
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Розробка дизайну візиток та флаєрів

    $10

    Необхідно розробити дизайн візиток та флаєрів. Очікується створення креативної графіки, яка буде готова до друку. Важливо врахувати сучасні тенденції та естетику.

    Дизайн визитокДизайн листовок
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Веб-дизайнер (печатная продукция)

    Необходим веб-дизайнер для создания различных печатных материалов, включая листовки, визитки, приглашения, баннеры и постеры. Оперативная работа и хорошее чувство стиля являются основными требованиями. Ожидается возможность долгосрочного сотрудничества. Работа удаленная.

    Дизайн визитокДизайн листовокСоздание баннеровСоздание постеров
    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Ілюстрація до флаєру

    $25

    Шукаються ілюстрації для клінінгової компанії: до 10 малюнків для флайєрів та візиток. Стиль має бути середнім між Діснеєм і наданим зразком. Оплата в євро за малюнок. Вимагається підготовка в друкарському форматі.

    Дизайн визитокДизайн листовокСоздание иллюстраций
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Лендинг для Благотворительного фонда

    $500

    Необходимо разработать дизайн лендинга для благотворительного фонда, а также создать печатные материалы, включая визитки, фирменные наклейки и заготовки. Предоставьте свои лучшие работы для оценки. Ожидается креативный и привлекательный дизайн.

    Дизайн визитокДизайн лендингов
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайн визиток Центра скупки Детских вещей Польша

    $350

    Требуется разработать дизайн визитки-закладки для Фонда закупки для детей в Польше. Размер 170 мм на 50 мм, офсетная печать. На обеих сторонах разместить логотип, название и номер телефона с логотипами Viber и Telegram. Фон должен быть бесшовным для реза. Предыдущая визитка была слишком перегружена текстом, требуется более минималистичный подход.

    Дизайн визиток
    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Дизайн визитки

    Требуется разработка дизайна двухсторонней визитки на тему авто. Необходимо создать два варианта визитки на двух языках с учетом формата для печати.

    Дизайн визиток
    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Графический дизайн бизнес-карт

    Требуется внести 2-3 изменения текста в 6 файлов, включая прайс-лист и визитки, а также подготовить их к печати. Оцените время и бюджет на выполнение заказа.

    Дизайн визиток
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Флаер/визитка с трёх секций

    Необходимо создать флаер, состоящий из трех секций, отображающих различные услуги в едином стиле. Важно перенести информацию с визиток на один лист и добавить три номера телефонов. Ожидается качественный графический дизайн, сочетающий все элементы в гармоничное целое.

    Дизайн визитокДизайн флаеров
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    год назад

  • Макет визиток, макет удостоверений , а также фирменый бланк

    Требуется разработка макетов визиток, удостоверений и фирменного бланка. Важно предоставить возможность редактирования текстовой части. Логотип уже имеется.

    Дизайн визитокРазработка фирменного стиля
    Фирменный стиль13 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Переробити макет візиток

    Необхідно переробити макет візиток для друку, змінивши титульну сторону. Включити новий текст та додати логотипи страхових компаній з їхніх сайтів. Вказати бюджет і терміни виконання.

    Дизайн визиток
    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Макет візиток

    Розробка двостороннього макета візиток для друку. Логотип та текст будуть надані замовником. Вказати ціну та терміни виконання завдання.

    Дизайн визиток
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создание дизайна визитки

    $1500

    Требуется разработать дизайн визитки стандартного размера с изображением на фоне и надписью 'Koshkina nails' по центру. На обратной стороне разместить QR-код и контактный номер, а также мелкий текст. Визитка должна быть горизонтальной, шрифт читаемым. Выбор картинок предоставлен для качества.

    Дизайн визиток
    Фирменный стиль1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Макет визиток, раздаточных материалов для форума

    Требуется разработать макет визиток для руководителя и листовок с информацией о благотворительном фонде. Материалы предназначены для раздачи на форуме. Ожидается качественная верстка полиграфии с учетом требований фонда.

    Дизайн визитокДизайн листовок
    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать визитку

    Требуется разработать визитку в минималистичном стиле, соответствующую фирменному стилю. Визитка должна быть простой, без лишних изображений и ярких картинок.

    Дизайн визиток
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать дизайн визитки

    Требуется разработать уникальный и профессиональный дизайн визитки для компании. Оформление должно быть стильным и соответствовать имиджу бренда.

    Дизайн визиток
    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать визитку для кальянной

    Необходимо разработать визитку для кальянной. Ожидается оригинальный и привлекательный дизайн, который будет соответствовать стилю заведения и привлекать клиентов.

    Дизайн визиток
    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Макет визитки

    Необходимо переделать макет визитки: заменить логотип, добавить QR-код вместо штрих-кода и убрать один из телефонов. Открыт к предложениям альтернативных картинок. Исходный макет не доступен, внешний вид покажу на бумаге.

    Дизайн визиток
    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    2 года назад