Дизайн наружной и печатной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Открытнет заявок9 просмотров

Ищу дизайнера с опытом в наружной и печатной рекламе. Нужно дизайнить баннера наружки, триклоны, ситилайты, а также POS-материал: шелфтокеры, флаеры, визитки и оффлайн оформление розничного магазина. Проект долгосрочный.

Дизайн визитокДизайн рекламных материаловДизайн флаеров
20 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров