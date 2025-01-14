Изменить дизайн рекламного баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт6 заявок33 просмотра

Есть устаревший рекламный баннер, тематика ремонт сотовых, необходимо его освежить , осовременить с сохранением логотипа, и слогана. Все остальное на усмотрение дизайнера. Не надо сверхсложное что то. Просто осовременить.

Создание баннеров
4 месяца назад
guest_1736868420006
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

alekseevich-75
Юрий Рыжих 
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Заявки фрилансеров

alekseevich-75
Юрий Рыжих 
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