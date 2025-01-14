В команду требуется 2D иллюстратор для регулярного создания сюжетов с маскотом, вдохновленных анимационными сериалами. Ожидается 3-4 иллюстрации в неделю, выполненные в соответствии с брендбуком компании. Знание базовой анимации и риггинга является плюсом, так как иллюстрации нужно разбивать по слоям для дальнейшего анимирования. Условия оговариваются индивидуально.