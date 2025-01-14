Требуется AI artist, обладающий навыками работы с Flux, MJ и comfyui, а также опытом в Kling, Runway и Minimax. Возможен оплачиваемый тест.
2D Artist / Art Lead
Студия Long Jaunt ищет опытного 2D художника для работы над игрой Norland. Задачи включают отрисовку архитектуры, окружения уровней, персонажей и объектов, а также поддержание общего стиля игры. Требуется портфолио уровня Art Lead, опыт в жанре сити-билдера и знание английского. Условия: свободный график, гибкие отпуска, стабильная зарплата в евро и помощь с оборудованием.
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