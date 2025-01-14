2D Artist / Art Lead

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Закрыт4 заявки173 просмотра

Студия Long Jaunt ищет опытного 2D художника для работы над игрой Norland. Задачи включают отрисовку архитектуры, окружения уровней, персонажей и объектов, а также поддержание общего стиля игры. Требуется портфолио уровня Art Lead, опыт в жанре сити-билдера и знание английского. Условия: свободный график, гибкие отпуска, стабильная зарплата в евро и помощь с оборудованием.

Отрисовка логотиповСоздание персонажей
4 месяца назад
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