Требуется дизайнер для разработки 50 поздравительных открыток размером 10х15 см, готовых к печати. Предпочтительная программа - CorelDRAW, но возможны и другие варианты. Необходим опыт работы с CorelDRAW и способность создавать привлекательные, качественные дизайны.
Дизайнер для оформления картинок для поста
Требуется дизайнер для оформления 5 картинок для поста, сроки - до завтра. Присылайте цены и примеры работ в личные сообщения.
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