Требуется дизайнер-иллюстратор для создания уникального образа мета-персонажа Джастина, кота, привлекающего внимание к помощи приютам для животных. Необходимо разработать иллюстрации для сайта, фотографии, логотип и стикер-пак. Важно не использовать AI-генерацию для сохранения прав собственности. Проектная работа с поэтапной оплатой.
Художник для оформления комикса
Ищем художника для оформления комикса с использованием AI-генерированных изображений. Основные задачи: компоновка страниц, оформление диалогов, обработка изображений, дизайн элементов и отрисовка обложки. Срочный проект, дедлайн 12.01.
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