Художник для оформления комикса

Необходимо разработать эстетически приятную карту виноградника на основе уже существующей. Предоставлены старый файл .ai и .pdf с изменениями. Важно обеспечить хорошее качество для печати и вставить логотип. Требуется внести замены в названия сортов винограда и предоставить итоговые файлы в формате .ai, .pdf, jpeg/jpg. Укажите стоимость и срок выполнения.