Художник для оформления комикса

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Закрыт2 заявки21 просмотр

Ищем художника для оформления комикса с использованием AI-генерированных изображений. Основные задачи: компоновка страниц, оформление диалогов, обработка изображений, дизайн элементов и отрисовка обложки. Срочный проект, дедлайн 12.01.

Дизайн обложекНейросетиОбработка изображений
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
4 месяца назад
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Иллюстрации и Рисунки
Артур
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад