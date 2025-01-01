Дизайнер-иллюстратор

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка22 просмотра

Требуется дизайнер-иллюстратор для онлайн школы с задачами по генерации изображений и видео, созданию цифровых аватаров, иллюстраций, бесшовных паттернов и мокапов. Уверенное владение Шедеврум, DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion обязательно. Удаленный формат, фултайм с зарплатой от 50-100к руб.

Создание аватарокСоздание иллюстраций
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
37 минут назад
61 отзыв
4 месяца назад