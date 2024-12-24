Дизайн карточек для Авито и сторис

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок35 просмотров

Необходим дизайнер для создания 12 карточек для платформы Авито и сторис. Дизайн должен быть красивым и четким, с использованием предоставленных текстов и примеров. Требуется одинаковый стиль для обеих форматов: вертикального и горизонтального.

АвитоДизайн карточек
4 месяца назад
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