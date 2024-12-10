Требуется разработка интерактивного баннера на HTML5. Ищем специалиста с опытом в HTML, JavaScript и JSON для создания креативного решения. Работаем с крупными компаниями, включая Яндекс.
Открытка
Добрый день, мне нужно создать дизайн открытки на День независимости Республики Казахстан. Нужно сделать три открытки на трех языках со следующим текстом:
Открытка 1: Happy Kazakhstan Independence Day
Открытка 2: Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні құтты болсын
Открытка 3: С Днем независимости Республики Казахстан
Заявки фрилансеров
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