Відмалювати два банери

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок42 просмотра

Точну тему і детальне ТЗ дам виконавцю.
Наразі треба 2 банери розміром 1200*500, на головну сторінку шапці сайту. Треба буде підібрати якісне зображення і додати напис. Також на кожен банер додати напис "детальніше"

Виконавець з України.

Пост оплата на карту.

Создание баннеров
5 месяцев назад
8611611
38 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Nina_Marinenko
Ніна 
38 лет
3 года в сервисе
Была
19 часов назад
5 месяцев назад
$30
4 дня
Escrow
Дуже задоволений. Однозначно рекомендую до співробітництва. Постійно на зв'язку, всі правки дуже оперативно. Будемо звертатися ще.
Працювала з Дмитром над створенням банерів, і все пройшло чудово! Клієнт чітко пояснив, що саме потрібно, тому робота йшла швидко та злагоджено. Було приємно бачити, що результат повністю влаштував і навіть перевершив очікування. 🎨 Співпраця залишила лише позитивні емоції, і я буду рада знову попрацювати з Дмитром у майбутньому! 😊

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