Анимированные html-баннеры

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Закрыт3 заявки14 просмотров

Ищу дизайнера, кто делает анимированные баннеры в формате html-5.

Пожалуйста, присылайте примеры работ и стоимость сразу.

Обязательно напишите слово БАННЕР в сообщении.

HTMLСоздание баннеров
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Игорь
 
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