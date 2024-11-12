Ищется креативный дизайнер для разработки серии ярких баннеров, которые будут использоваться для продвижения услуг профессиональных переводов с украинского и русского на немецкий язык. Требуется создать привлекающий внимание дизайн, четко представляющий услуги и подчеркивающий надежность и профессионализм компании.