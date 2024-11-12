Требуется разработка баннера для поста в Telegram. Ожидается креативный подход к дизайну и быстрая реализация. Идеально подходит для опытных дизайнеров.
Анимированные html-баннеры
Ищу дизайнера, кто делает анимированные баннеры в формате html-5.
Пожалуйста, присылайте примеры работ и стоимость сразу.
Обязательно напишите слово БАННЕР в сообщении.
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