Lera_Korbut

Лера Корбут Lera_Korbut

 
21 годУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Качественный дизайн за приятные цены!

Привет!

В профессии веб-дизайнера без любви никак. Я на всё 100 заинтересована в том, чтобы дать Вам достойную работу, потому что я не хочу пачкать своё имя и Ваш проект. Я, дизайнер с опытом, здесь для Вас.

Что я отдам Вам

Макет, который легко и приятно верстать, за это верстальщики меня любят)

Порядок в макетах. Все стили записаны, состояние кнопок показано, названия расставлены.

Современный стильный дизайн. Я имею свой стиль и он вкусный. Дизайн может быть ярким, строгим, минималистичным, но скучным - никогда!

Не только красивая картинка. Если Вам нужно, чтобы сайт приносил деньги, нужно отогнать от себя заблуждение, что это только благодаря красивому дизайну. Логика, структура и мышление покупателя – вот что использую в своих работах.

"Главное, человек, чтоб был хороший". Я приятная в общении. Если Вам в 12 ночи срочно зачем-то понадобился редизайн Вашего сайта – пишите/звоните – подстрахую. 24/7 с Вами. Я называю это профессионализмом.

Результат. Я обязательно доведу работу до результата, которые будет устраивать Вас, как заказчика и меня, как дизайнера. Правки бесплатные.

Ход работы

Заявка на дизайн — Знакомство — Изучения технического задания — Предоплата 30% — Работа — Оплата 70% — Передача исходников — Отзыв(Оплата может быть в другом варианте - постранично или поблочно)

Услуги

Одностраничный сайт (лендинг для компании, товара, услуги, личный сайт или промостраницы)

Многостраничный сайт (корпоративный сайт, сайт-визитка, сайт-портфолио)

Интернет-магазин (сайт с каталогами товаров для продажи)

Навыки

Figma

Adobe Photoshop

Adobe IllustratorAdobe

After Effects

Blender

Свяжитесь со мной

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/Lera_Korbut

Instagram: https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1tsffaaty6x2v&utm_content=3a9kgj0Phone: +38 068 92 88 297(Viber, zoom)

Сертификат https://certificate.ithillel.ua/view/86459618

И хватит читать этот, возможно скушный, текст – давайте займёмся Вашим интересным проектом!

FigmaPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Andrepavlovski
Андрей 
29 летКазахстан
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва(-2)
$22
10 баллов
год назад
Нужно доработать дизайн приложения.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Sonic_md
40 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Нужно чуть улучшить обложку для группы ВК и сделать обложку для Дзен
Хорошо и быстро нарисовала. Всегда на свзи.
Не первый раз работаю с Виталием. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Intern85
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$8
9 баллов
год назад
Баннер для сайта
Спасибо.Все хорошо
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
guest_16624350399406
год в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Макет банеру
Шведко, якісно , круто !!дякую!
Очень приятная работа. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Nicklaos
Николай 
38 летПортугалия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$3
10 баллов
год назад
Поправить текст на баннере
Быстрая работа, отличный дизайн. Рекомендую!
Всё быстро и четко. Спасибо за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
Баннеры
5 отзывов
$5/час
от 3 часов
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $70
от 3 дней
нет рейтинга