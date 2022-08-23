Привет!В профессии веб-дизайнера без любви никак. Я на всё 100 заинтересована в том, чтобы дать Вам достойную работу, потому что я не хочу пачкать своё имя и Ваш проект. Я, дизайнер с опытом, здесь для Вас.
Что я отдам ВамМакет, который легко и приятно верстать, за это верстальщики меня любят)
Порядок в макетах. Все стили записаны, состояние кнопок показано, названия расставлены.
Современный стильный дизайн. Я имею свой стиль и он вкусный. Дизайн может быть ярким, строгим, минималистичным, но скучным - никогда!
Не только красивая картинка. Если Вам нужно, чтобы сайт приносил деньги, нужно отогнать от себя заблуждение, что это только благодаря красивому дизайну. Логика, структура и мышление покупателя – вот что использую в своих работах.
"Главное, человек, чтоб был хороший". Я приятная в общении. Если Вам в 12 ночи срочно зачем-то понадобился редизайн Вашего сайта – пишите/звоните – подстрахую. 24/7 с Вами. Я называю это профессионализмом.
Результат. Я обязательно доведу работу до результата, которые будет устраивать Вас, как заказчика и меня, как дизайнера. Правки бесплатные.
Ход работыЗаявка на дизайн — Знакомство — Изучения технического задания — Предоплата 30% — Работа — Оплата 70% — Передача исходников — Отзыв(Оплата может быть в другом варианте - постранично или поблочно)
УслугиОдностраничный сайт (лендинг для компании, товара, услуги, личный сайт или промостраницы)
Многостраничный сайт (корпоративный сайт, сайт-визитка, сайт-портфолио)
Интернет-магазин (сайт с каталогами товаров для продажи)
НавыкиFigma
Adobe Photoshop
Adobe IllustratorAdobe
After Effects
Blender
Свяжитесь со мной
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/Lera_Korbut
Instagram: https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1tsffaaty6x2v&utm_content=3a9kgj0Phone: +38 068 92 88 297(Viber, zoom)
Сертификат https://certificate.ithillel.ua/view/86459618
И хватит читать этот, возможно скушный, текст – давайте займёмся Вашим интересным проектом!
- Концепция веб-сайта TATUUM48 просмотров
- Корпоративный сайт HSBC71 просмотр
- Баннеры для Specialized78 просмотров
- Концепт спортивного интернет-магазина Pajero Sport59 просмотров
- Редизайн сайта компании RIO design63 просмотра
- Дизайн сайта Mishka.travel55 просмотров
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!