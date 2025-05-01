Створення сучасного фото креативу для просування товару.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок63 просмотра

Потрібно створити фото креативи для запуску реклами по аудиторії у Європі та США. Надаю оригінали фото у хорошій якості, варіанти підходязих текстів та референси для зразків, аби розуміти який має бути формат. Зі всіма пропозиціями звертайтеся будь ласка у приватні повідомлення

Дизайн карточек
22 дня назад
guest_16473793734958
3 года в сервисе
Была
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Lera_Korbut
22 года
3 года в сервисе
Была
8 часов назад
22 дня назад
$50
2 дня
Дуже задоволена співпрацею! Лера створила якісні креативи, пропонувала різні варіанти та була приємна в спілкуванні. Надійний спеціаліст, рекомендую!
Дуже приємна комунікація! Юлія надала чітке завдання та показала референси. Оплата в строк. Однозначно рекомендую!

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