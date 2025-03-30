Фотошоп 50/100 фотографий

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Закрыт12 заявок125 просмотров

заменить надписи на бумажках и заставки телефонов , нужна качественная работа чтобы фш не было выдно! Что на что менять мредоставлю исходники, также нужна будет коррекция качества всех фото.

Adobe PhotoshopОбработка фотографийРедактирование изображений
месяц назад
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