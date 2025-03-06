Обработка фотографий в фотошоп

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Закрыт7 заявок119 просмотров

Требуется профессиональная обработка фотографий в фотошоп (архитектура, виды города, конкретных объектов, природа). Обработка с целью придания снимкам чистоты, глубины, объема. Пример фотографии для обработки прилагается. В данном случае убрать тень, оживить крсски, объем облакам, убрать дымку и сделать снимок чистым

Adobe PhotoshopОбработка фотографий
2 месяца назад
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