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Изображения герба сгенерировано нейросетью, есть странные артефакты, которые необходимо убрать

Задача:

1) Убрать бутылек справа между крыльями и что-то странное слева в том же месте;

2) Убрать маленький мотоцикл под лошадью;

3) Убрать маску справа;

4) Перо уменьшить и перенести к маске слева;

5) Убрать таблицу с текстом.

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