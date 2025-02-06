Детализировать ИИ изображение или создать новое

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Закрыт2 заявки72 просмотра

Необходимо

  • Детализировать изображение: исправить ИИшную бороду с сохранением черт лица (использован фейссвап), пальцы на ногах и руках, волосы поправить, другие недоработки ИИ тоже

  • Кожу можно тоже доиграть - сделать ее глянцевой глянцевой детальной

  • Вставить тело на черный фон

или же сгенерировать новое изображение.

Идея: лицо Мужчины вставить к обнаженному мужскому телу, в позе эмбриона. Изображение «статуи» - лучшее что выдал миджорни.

Текстура кожи - натуральная, детализация высокая, почти искусственная

MidjourneyОбработка изображенийРедактирование изображений
3 месяца назад
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