Требуется редактирование изображений в фотошопе. Необходимо заменить текст в файле Исходник-1 в соответствии с исправлениями Исправления-1, а в файле Исходник-2 согласно Исправлениям-2. Обработка фотографий должна быть выполнена качественно и точно.