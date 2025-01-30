Разработайте плакат в формате А3 альбомной ориентации, посвященный участию Республики Тыва в Великой Отечественной войне. Будут предоставлены фотоматериалы и текст. Конечный файл должен быть в формате jpeg с разрешением не ниже 240dpi.
Необходимо обработать смазанную фотографию.
Фото с фронталки айфона.
Необходимо улучшить качество фотографии.
Убрать смазанность и повысить четкость.
Минимизировать шум, появившийся после обработки, без потери деталей.
Сохранить естественный вид изображения.
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