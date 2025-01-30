Необходимо обработать смазанную фотографию.

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Закрыт12 заявок87 просмотров

Фото с фронталки айфона.

Необходимо улучшить качество фотографии.

Убрать смазанность и повысить четкость.

Минимизировать шум, появившийся после обработки, без потери деталей.

Сохранить естественный вид изображения.

Обработка фотографийРедактирование изображений
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