Обработка фото

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок66 просмотров

Нужно сделать так, что бы документ на фото выглядел как будто он не в мультифоре

Обработка фотографий
4 месяца назад
Moonlight1999
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