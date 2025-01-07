Цветокорекция\кадрировать

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Закрыт12 заявок87 просмотров

1 обработка \ баланс белого

2 кадрировать

3 цветокоррекция

4 экспозиция

5 подготовка к печати свадебного альбома.

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всего 48 файлов

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4 месяца назад
val2
Вал 
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